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‘Canım’ babam

Böbrek yetmezliği nedeniyle 3 yıldır diyalize girerek hayata tutunmaya çalışan 18 yaşındaki , babası ’dan nakledilen böbrekle yeni yaşamına merhaba dedi

DİDEM SEYMEN
DİDEM SEYMEN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.7.2018
‘Canım’ babam
İnşaatlarda kalıpçılık yaparak evini geçindiren Şanlıurfalı 49 yaşındaki 'ın hayatı 6 sene önce kızı Kübra'nın rahatsızlığını öğrenmesiyle değişti. 8 çocuğundan 2'ncisi olan Kübra'nın yaşıtlarına göre daha küçük kaldığını fark eden Ömer Korkmaz, kızıyla birlikte doktora gitti. Hastanede yapılan ilk tetkiklerde o dönem 12 yaşında olan Kübra'nın böbrek yetmezliği yaşadığı ortaya çıktı. İlaç tedavisine başladıktan sonra böbreklerinde toparlanma yaşayan Kübra, kısa süre sonra yine rahatsızlandı. 3 yıl diyalizle hayata tutunmaya çalışan Kübra için doktorlar nakil gerektiğini söyledi. Korkmaz ailesi Memorial Ataşehir Hastanesi Bölümü'nden Doç. Dr. ile temasa geçti. 'a gelen Ömer ve 'a yapılan tetkiklerin sonunda böbrek nakli için herhangi bir engel olmadığı belirlendi. Doç. Dr. Sabri Tekin'in gerçekleştirdiği operasyonla Ömer Korkmaz'dan alınan böbrek başarılı bir şekilde kızı Kübra'ya nakledildi.
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‘Canım’ babam
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