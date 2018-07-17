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'de tır ve kamyon çarpıştı

otoyolunda TIR ile Kamyon kafa kafaya çarpıştı, da şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.7.2018 19:50 Güncelleme Tarihi: 17.7.2018 19:52
Silivri'de tır ve kamyon çarpıştı

'dan yönüne gelen yabancı plakalı TIR sürücüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek, bariyerleri de aşıp, İstanbul istikameti yönüne girdi. TIR bu yönden gelen 38 F 2729 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı.

Olay yerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. da şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle Otoyolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların çekicilerin yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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Silivri'de tır ve kamyon çarpıştı
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