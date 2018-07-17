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otomobil eve daldı

'in Buca ilçesinde kontrolden çıkan servis aracı, ortalığı birbirine kattı.

Giriş Tarihi: 17.7.2018 08:34 Güncelleme Tarihi: 17.7.2018 08:44
Sürüklenen otomobil eve daldı

Servis aracının çarpıp önünde sürüklediği iki otomobilden biri, bir evin duvarını yıkıp, içeri girdi.

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Sürüklenen otomobil eve daldı
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