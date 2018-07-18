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çıktı araç ilanları patladı!

ile ilgili tasarının hazırlanmasının ardından internetteki araba satışlarında artış yaşandı. Araç sahipleri ilanlara "Bedelli askerlik için satılık" yazısı yazdı.

Giriş Tarihi: 18.7.2018 09:32 Güncelleme Tarihi: 18.7.2018 09:37
Bedelli askerlik çıktı araç ilanları patladı!

le ilgili taslağın hazırlanmasının ardından bedelliden yararlanmak isteyen vatandaşlar araçlarını satışa çıkardı.

"BEDELLİ ASKERLİK TEKLİFİ MECLİS'E GELİYOR"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bedelli ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bedelli askerlik teklifi bugün 'e geliyor. Yaş 25, ücret 15 bin TL öngörülüyor" dedi. Ayrıca bedelliden yararlananlar için 28 gün askerlik yapma şartı getirilecek.

"BEDELLİ ASKERLİK İÇİN SATILIK"

Bedelli askerlik ücretinin 15 bin TL olacağı konuşulurken, bedelliden yararlanmak isteyen vatandaşlar da "bedelli askerlik için satılık" ilanları ile araçlarını satışa çıkardı.

İşte bedelli askerlik sonrası satışa çıkarılan araçların ilanları:

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Bedelli askerlik çıktı araç ilanları patladı!
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