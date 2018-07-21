Meteoroloji'den son dakika İstanbul hava durumu uyarısı! - Meteoroloji bugün hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji, son dakika hava durumu uyarısını paylaştı. Sıcak havaların etkisinin ülke üzerindeki etkisi günden güne artarken bir yandan da özellikle gök gürültülü sağanak yağışlar yurdun dört bir yanında etkisini gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü durum böyle olunca ülke geneline ilişkin hava durumu raporunu son dakika olarak açıkladı.

METEOROLOJİ SON HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Yalova ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar durumu ise, genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Akdeniz kıyıları ile zamanla doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BUGÜN İSTANBUL HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul hava durumu ise, il genelinde 09.00 - 18.00 saatleri arasında bölgesel olarak gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. 21 Temmuz Cumartesi günü 31 derece civarında olacağı beklenen İstanbul'da, gün boyunca yer yer çok bulutlu ve bölgesel sağanak yağışlar beklenmekte. Meteoroloji, ani sel, yıldırım ve su baskını tehlikelerine karşı uyarıda bulundu.

İstanbul ve çevresinde hafta sonu için zaman geçirmelik yer arayanların uğrak noktası olan Şile hava durumu ise, öğleden sağanak yağışlı olmak üzere 26 derece olarak gösteriyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 30

İstanbul: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35

Antalya ong>Antalya: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar il geneli kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38