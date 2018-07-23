Hava durumunda son dakika: Meteoroloji'den İstanbul, Marmara ve Trakya'da kuvvetli yağış uyarısı

İSTANBUL İÇİN SEL SU BASKINI UYARISI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada; saat 21.20-22.30 arasında, İstanbul'un Avrupa Yakası'nın batısında (Silivri, Çatalca, Büyükçekmece) görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (15-35 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği uyarısında bulunuldu.

SİLİVRİ'DE SAĞANAK VE DOLU YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak, zaman zaman yerini dolu yağışına bıraktı.Yağışa sokakta yakalanan vatandaşlar duraklara ve bina girişlerine sığınarak korunmaya çalıştı.

Sürücüler yağış nedeniyle araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

TRAKYA'DA HAVA DURUMU

Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezince, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Acil Durum Yönetim Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Kırklareli'de (21-75 kilogram/metrekare), Edirne ve Tekirdağ'da (21-50 kilogram/metrekare) gök gürültülü yağış olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Tekirdağ'da gece yarısı başlayacak yağışlar yarın 18.00'e kadar, Kırklareli ve Edirne'de ise akşam saatlerinde başlayacak yağışlar yarın 19.00'a kadar sürebileceği ifade edildi.

Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

SAĞANAK ÇARŞAMBA GÜNÜ MARMARA BÖLGESİ'NDE OLACAK



Kuvvetli yağış sahasının çarşamba günü Marmara Bölgesi'nin doğusuna hareket ederek, yine İstanbul başta olmak üzere Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleriyle Bursa ve Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yerel, kuvvetli, gök gürültülü sağanağa sebep olacağı tahmin ediliyor.

Yağışlı sistemin, perşembe gününden itibaren kuvvetini azaltarak gelecek hafta sonu da dahil Marmara ve Karadeniz bölgelerinde etkili olması öngörülüyor.

YARIN SABAH ETKİSİNİ ARTIRACAK



İstanbul'da bu gece yarısından sonra başlaması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak akşama kadar yerel olarak kuvvetli (10-30 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Yağışlı hava kütlesinin yarın gece saatlerinden sonra İstanbul'da tekrar etkili olarak çarşamba günü kuvvetli (15-35 kg/metrekare) yağışa yol açacağı tahmin ediliyor.

Ankara'da yağışlı havanın perşembe gününe kadar kuzey ve batı ilçelerinde, o günden itibaren ise il genelinde kısa süreli ve yerel gök gürültülü yağış geçişlerine neden olacağı öngörülüyor.

SEL UYARISI



Açıklamada, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgara neden olabileceği belirtilerek, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarın Marmara ve Ege bölgelerinde 4-8, çarşamba günü iç kesimlerde 2-4 derece azalarak mevsim normalleri civarına, batı bölgelerde yer yer normallerin altına gerileyeceği tahmin ediliyor.

Doğu kesimlerde sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor.

Rüzgarın yarın İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güney ve batısında güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (30-60 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.