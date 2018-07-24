ALES 2018 başvuruları başladı! – ÖSYM ALES Sonbahar dönemi başvuru kılavuzu...

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından, her yıl belirli dönemlerde düzenlediği ALES için adaylar çalışmalarını sürdürürken başvuru ve sınav tarihleri konusunda da araştırmalar yapmayı da ihmal etmiyorlar. ALES başvuruları bugün ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden başladı. ALES 2018 sınavı ne zaman yapılacak? İşte ALES başvuru ve sınav tarihi hakkında merak ettikleriniz...

ALES BAŞVURU TARİHİ

2018 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) başvuruları 24 Temmuz ile 2 Ağustos 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Yapılan yeni düzenlemelerle 2018-ALES Sonbahar Dönemi sınavı sözel ve sayısal olmak üzere 2 bölümden oluşacak.

ALES geç başvuru tarihi ise, 9 Ağustos 2018.

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ALES 2018 NE ZAMAN YAPILACAK?

2. ALES 2018 sınavı 30 Eylül 2018 tarihinde yapılacak.

Bu sınavın sonuçları ise 25 Ekim 2018 tarihinde açıklanacak.

ALES ÜCRETİ NE KADAR?

2018 ALES sınav ücreti 100 TL olarak belirlendi.

Geç başvuru günü neticesinde yapılacak başvurular için ise 150 TL ücret ödenecek.

YÖK BAŞKANI SARAÇ'TAN ALES AÇIKLAMASI

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (ALES) geçerlilik süresini 5 yıla çıkaran yönetmelik değişikliğinin yürütmesinin durdurulmasına ilişkin, "Bu sorunun çözümüne ilişkin bir çalışma yürüttüğümüzü ifade etmek isterim. Bu konuda gerekli adımı en kısa sürede atarak sizlerle paylaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Saraç, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden, 27 Eylül 2017 öncesinde yapılan ALES puanlarının geçerlilik süresinin 3 yıldan 5 yıla çıkarılmasına ilişkin yönetmelik değişikliğinin yürütmesinin durdurulmasıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Saraç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bildiğiniz üzere, ilgili yönetmelikte yapılan değişiklikle, 27 Eylül 2017 tarihi öncesinde yapılan ALES puanlarının geçerlilik süresi 3 yıldan 5 yıla çıkarılmıştı. Fakat bu düzenlemeye yönelik açılan dava neticesinde, Danıştay 8. Dairesinin 22 Şubat 2018'de aldığı karar sonrasında, söz konusu yönetmelik değişikliğinin yürütmesi durdurulmuştur.

Danıştayın yürütmeyi durdurma kararı sonrasında, yönetmelik değişikliğindeki sınav geçerlilik süresini dikkate alarak ALES'e girmeyen arkadaşlarımızın mağdur duruma düştüklerine dair şikayetlerinde haklılık payı olduğunu düşünüyoruz. Bu sorunun çözümüne ilişkin bir çalışma yürüttüğümüzü ifade etmek isterim. Bu konuda gerekli adımı en kısa sürede atarak sizlerle paylaşacağız."

ALES NEDİR?

Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atamalarda,

- Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

- Yurtdışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde,

- ilgili kurumların kullanacakları puanları veren bir sınavdır.

Sınavda alınan puanlar, adaylara Sınav Sonuç Belgesiyle duyurulacak ve istenildiğinde yukarıda sayılan amaçlar için ilgili kurumlara adaylar tarafından verilecektir.

ALES BAŞVURU NASIL YAPILIR?