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'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 23 yaralı

'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu biri ağır 23 kişi yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.7.2018 06:56 Güncelleme Tarihi: 24.7.2018 07:01
Amasya'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 23 yaralı

Iğdır'dan İstanbul'a yolcu taşıyan Erol Kılıç (50) yönetimindeki 65 NZ 926 plakalı otobüs, Gümüşhacıköy ilçesi girişinde önünde seyir halindeki Halit Durmuş'un kullandığı büyükbaş hayvan yüklü 49 D 6428 plakalı tıra çarptı.

, otobüste bulunan Medine ve Güneş Sönmez, Buse Naz, Sude Naz ve Seyfullah Bilge, Zeynep Sude, Hatun, Nisa, Kemal ve Fatih Kıpıcı, Hediye, Bünyamin Yiğit, Dilara ve Ağca, Esra ve Nurgül Yiğit ile Kenan Eskikurt, Naim Samet Tayfur, Ahmet Taşkın, Feride Gül, , Zeynep Rakıf Sıre ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Gümüşhacıköy Devlet Hastanesikaldırılanlan yaralılardan sağlık durumu ağır olan biri 'ya sevk edildi.

Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

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Amasya'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 23 yaralı
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