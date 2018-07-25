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Adalar motoru kaptanından yolcuya dayak

'da ile Adalar arasında sefer yapan Mavi Marmara Kooperatifi'ne ait yolcu motorunda önceki gün kaptan dehşeti yaşandı.

SABAH Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 25.7.2018 09:16 Güncelleme Tarihi: 25.7.2018 09:21
Adalar motoru kaptanından yolcuya dayak

'tan hareketle 23 Temmuz Pazartesi akşamı 18.30'da Kabataş aktarmalı Heybeliada- Büyükada seferi yapan 'Erke Han' adlı yolcu motorunda yaşanan olay şöyle gelişti: Tarifeli yolcu motorunda kaptan köşkünden yayılan yüksek sesli müzik yayınından rahatsız olan bir yolcu, müziğin sesini kısması için kaptanı uyardı. Ancak yolcuya beklenmedik bir şekilde tepki veren kaptan"Bu benim gemim, beğenmediysen in" diyerek yanıt verdi.
Ardından da hızla yolcunun üzerine yürüyen kaptan ne olduğunu anlamaya çalışan yolcunun kolunu büküp yakasından tutarak geminin ikinci kat güvertesi merdivenlerinden birinci kata attı.

YOLCUYU DARP EDİP TEHDİTLER SAVURDU

Bu arada ağıza alınmayacak küfürler eden ve "Ben seni adada da bulurum" diyerek tehditler savuran kaptan, yolcuyu darp etmeye devam etti. Diğer vatandaşların araya girerek kurtardığı yolcu, hastaneden darp raporu aldıktan sonra polise giderek şikâyetçi oldu. Balat'taki Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'nde ifade veren yolcunun şikâyeti üzerine inceleme başlatıldı.

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Adalar motoru kaptanından yolcuya dayak
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