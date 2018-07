Yamaç’ın beyaz önlüklü meleği

BUGÜN NELER OLDU

Darıca'da yaşayan Demet Gönel 'in (24) eşi askerdeydi. O, 2 yaşında oğlu Miraç, 4 aylık olan oğlu Yamaç Can , kayınpederi ve kayınvalidesi ile birlikte geçen pazar günü Kartal 'da hastanede tedavi gören annesini ziyaret etti. Sonra Darıca'ya gitmek için yola koyuldular. Tam bu sırada Kartal-Pendik yolunda Demet Gönel ve ailesinin bulunduğu araç, 4-5 aracın birbirine girmesi ile savruldu ve bariyerlere çarptı. Kazada n az önce ise ziyaret ettikleri annesinin ölüm haberini almıştı Demet Gönel. Bu acıya bir de kazanın şoku eklenmişti. Kazada en büyük darbeyi 4 aylık Yamaç Can bebek aldı.Yavrusunu baygın halde kucağında tutan Demet Gönel, küçük Can'ı kurtarmaları için ambulansı bekliyordu. Tam o sırada ise başka bir araçta eşi ve 5 yaşındaki oğlu ile düğüne gitmeye çalışan ancak kaza nedeniyle sıkışmış trafiğin içinde kalan Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hastalıkları Yoğun Bakım Doktoru Uzman Dr. Emel Uyar vardı. Dr. Uyar kendi çocuğunu eşine emanet ederek, hiç düşünmeden kazanın olduğu yere koşmaya başladı.O sıcak dakikaları Dr. Uyar şöyle anlattı: "Olay yerine gittiğimde Yamaç bebek annesinin kucağında baygın yatıyordu. Başından darbe almıştı. Solunum durmasını engellemek için hava yolunu derhal açtım. Bilinci yerinde değildi. Ambulans geldi, bebeği yine bırakamadım. 112 acil ekibi ile bebeği çalıştığım hastaneye getirdim. Kendi çalıştığım yoğun bakıma aldım bebeği. Burada solunum cihazına bağlandı. Çok şükür şimdi iyi, gözlerini açtı. Gülümsüyor. Annesinden süt bile emmeye başladı." Yavrusunun kurtulduğuna çok sevinen anne Demet Gönel "Annemi kaybettim aynı dakikalarda kaza oldu. Yavrumu bana geri veren Dr. Uyar'a minnettarım. Allahım onu o anlarda yanımıza getirdi. Hayatım boyunca ona dua edeceğim" diye konuştu.