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Kültür Kervanı Balkan yollarında

Türk kültürünü tanıtmak amacıyla İstanbul’dan yola çıkan “’’ incisi ’ye ulaştı. Renkli sahnelerin yer aldığı etkinliğe bölge halkı büyük ilgi gösterdi

FURKAN HAYKIR
FURKAN HAYKIR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2018
Kültür Kervanı Balkan yollarında
İstanbul Küçükçekmece Belediyesi, ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliğiyle 18 Temmuz'da İstanbul'dan yola çıkan "Balkan Kervan'ı, Saraybosna, Mostar, Budva ve Tiran'ın ardından 'ye renk kattı.
Türk halk oyunları, semazen gösterileri, cam üfleme, ebru sanatlarının sergilendiği etkinlik büyük beğeni topladı.

"TÜRKİYE'YE BÜYÜK TEVECCÜH VAR"
Osmanlı macunu, Türk kahvesi ve pamuk şeker ikram edilen organizasyonda, küçük çocuklara yönelik gösteriler ise unutulmaz hatıralar bıraktı. Yapılan yağlı güreş gösterisi ise turistlerden büyük alkış aldı.
SABAH'a konuşan Yunus Emre Enstitüsü Üsküp Müdürü Dr. Şemsettin Şeker, ile Türkiye'nin 7 asra ulaşan bir geçmişi olduğunu belirterek şunları söyledi: "Bugün Ohri'de, Struga'da Türk kültürüne ilgi duyanlar, aynı zamanda ortak geleneğimizden unsurları çok yakından müşahede ettiler. Etkinliğe katılanların Türkiye'mize ve Başkanımız Erdoğan'a büyük teveccühü var. Düzenlediğimiz bu tür programlarla da Balkanlar'da yaşayan soydaşlarımızın Türkiye hasretini gidermelerine de büyük katkı sağlıyoruz."
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Kültür Kervanı Balkan yollarında
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