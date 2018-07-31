Kültür Kervanı Balkan yollarında

İstanbul Küçükçekmece Belediyesi, Trakya Üniversitesi
ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliğiyle 18 Temmuz'da İstanbul'dan yola çıkan "Balkan Kervan'ı, Saraybosna, Mostar, Budva ve Tiran'ın ardından Ohri
'ye renk kattı.
Türk halk oyunları, semazen gösterileri, cam üfleme, ebru sanatlarının sergilendiği etkinlik büyük beğeni topladı.
"TÜRKİYE'YE BÜYÜK TEVECCÜH VAR"
Osmanlı macunu, Türk kahvesi ve pamuk şeker ikram edilen organizasyonda, küçük çocuklara yönelik gösteriler ise unutulmaz hatıralar bıraktı. Yapılan yağlı güreş gösterisi ise turistlerden büyük alkış aldı.
SABAH'a konuşan Yunus Emre Enstitüsü Üsküp Müdürü Dr. Şemsettin Şeker, Makedonya
ile Türkiye'nin 7 asra ulaşan bir geçmişi olduğunu belirterek şunları söyledi: "Bugün Ohri'de, Struga'da Türk kültürüne ilgi duyanlar, aynı zamanda ortak geleneğimizden unsurları çok yakından müşahede ettiler. Etkinliğe katılanların Türkiye'mize ve Başkanımız Erdoğan'a büyük teveccühü var. Düzenlediğimiz bu tür programlarla da Balkanlar'da yaşayan soydaşlarımızın Türkiye hasretini gidermelerine de büyük katkı sağlıyoruz."