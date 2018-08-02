2 ayının saldırısında yaralandı, ameliyata alındı

İstanbul'da yaşayan ve yazın tatil için Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Sugözü köyüne gelen, evli ve 2 çocuk sahibi, emekli Ahmet Temel, 31 Temmuz Salı günü akşam saatlerinde, evden çıktı. Temel, Mezarlık mevkisine, tepede asılı Türk bayrağını daha büyüğüyle değiştirmek üzere gitti. Bayrağı değiştirdikten sonra dönüş yoluna geçen Temel, 2 ayıyla karşı karşıya geldi. Kendisine saldıran ayılardan birini, elindeki nacakla yaralayarak kaçıran Temel, diğer ayının ise arkasından geldiğini fark etmedi. Bu ayıyla dakikalarca boğuşan Temel'in sağ kolu kırılırken, vücudunun çeşitli yerlerinde de yaralar oluştu. Kolundan akan kanlara rağmen eve gelmeyi başaran Temel, aile fertleri tarafından önce Koyulhisar Devlet Hastanesi'ne ardından Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada kolundan ameliyat edilen Temel'in sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

'KENDİMİ ELİMDEKİ NACAKLA KURTARDIM'



Olayla ilgili konuşan Ahmet Temel, "O yoldan ben 1 senedir gelip, geçiyorum. Hiç böyle ayı falan görmemiştim. Köye yaklaşınca bir bağırtı duydum. Önce alarm sandım; ama sonra ayı olduğunu fark ettim. Ayılardan biri, önce önüme çıkarak, üstüme zıpladı. Onunla boğuştuk. Ben elimdeki nacağı vurmaya çalıştıkça o kaçtı. Sonra nacağı kafasının üstüne vurunca kulağı kesildi ve ayı kaçtı. İki taneymiş onu göremedim. Diğeri gelince koluma saldırdı. Ona da vurmaya çalıştım; ama yaralayamadım. Sonra o da kaçtı. Koluma baktım ki kolumdan kan akıyor o vaziyette eve geldim. Yolda sağa sola bakıyorum ki yine ayı var mı, diye. Elimdeki nacakla kurtardım kendimi" dedi.





Esma Temel ise eşinin, elindeki nacak sayesinde ayı saldırısından kurtulduğunu dile getirerek, "Bayrak asmaya gitmişti. Oradaki bayrak küçük, diye İstanbul'dan büyük bayrak getirmiştik. Asıp dönerken, köy yolunda ayı üstüne atlamış. Yanında nacak taşıyordu. Onu vurunca o kaçmış, arkasından başka bir ayı saldırmış. Kolundan ısırmış. O kanlı vaziyette yürüyerek, eve kadar geldi. Hemen hastaneye götürdük, ameliyata aldılar" diye konuştu.



'SALDIRI, ÖNEMLİ DAMAR VE SİNİRLERE YAKIN OLMUŞ'



Ahmet Temel'in ameliyatını yapan Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Özhan Pazarcı, hastanın çok şanslı olduğunu, ayının ısırdığı bölgedeki önemli damar ve sinirlerin zarar görmediğini söyledi. Dr. Pazarcı, "Hastamızın kol kemiğinde parçalı kırık ve yumuşak dokusunda defektler vardı. Hasta acil servise gelince yaptığımız ilk müdahale antibiyotiğini vermek ve tetanoz aşısını yapmak oldu. İçeriden kemik tespiti yapamadığımız için dışarıdan kemik tespiti yaptık. Yara bakımını yaptıktan sonra önümüzdeki günlerde tekrar ameliyata alacağız. Şu anda her şey yolunda gidiyor. Kolunu kurtardık. Şanslı da bir ısırılması var hastanın. Çünkü önemli damar ve sinirlere çok yakın bir saldırı olmuş. Enfeksiyon riski olduğu için şu anda yarayı açık şekilde takip ediyoruz. Durumu gayet iyi" dedi.