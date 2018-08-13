Son dakika: Ankara’da dev atak! İzinler kalktı herkes çalışacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yoğun yağışların hemen ardından selin meydana geldiği başkentteki hayati noktalara neşter vuruyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, ASKİ Genel Müdürlüğü koordinesinde çalışmaların Kurban Bayramı tatili ile birlikte başlayacağını ifade etti. ASKİ'de izinlerin iptal edildiğini ve 24 saat esasına göre çalışılarak belirlenen noktalarda çalışmaların başlayacağını belirten Başkan Tuna, trafiğin ise kısmen kapatılacağını belirtti.

ZOR BİR AMELİYAT

İhalesi tamamlanan altyapı çalışmaları ile başkentte yaşanan sel felaketinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Aralarında Akay Alt Geçidi'nin de bulunduğu 12 ayrı noktada çalışmalar iş yüküne göre çeşitli zamanlarda tamamlanacak. Başkan Mustafa Tuna, Akay Alt Geçidi'ndeki çalışmaların 45 gün içerisinde bitirilmesini hedeflediklerini dile getirdi. Yaşanacak trafik yoğunluğu nedeniyle başkentlilerden özür dileyen Başkan Tuna, "Ankaramızda yağışlardan meydana gelen su baskınlarının önlenmesi, bundan sonra alt geçitlerimizde ve belli noktalardaki su baskınlarının yaşanmaması için çalışma başlatıyoruz. Projelerini, hazırlıklarını tamamladık. İhalesini de gerçekleştirdik. Yarından itibaren çalışmalara başlayacağız. Özellikle bayram süresince de bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bayramda çalışmamızın sebeplerinden birisi Ankara'da bayram tatilinden dolayı ciddi bir rahatlık olacağını düşünüyoruz. Bu süre zarfında ASKİ'nin izinleri kaldırıldı. Ekiplerle beraber işlerin tamamlanması için çalışmalarımız başlayacak. Bu çalışmalar sırasında vatandaşlarımızın trafik noktasında rahatsızlığı olacak. Bu rahatsızlıktan dolayı da özür diliyoruz. Bu olmazsa olmaz bir durum. Böyle bir hastalık var. İlaçla tedavi edilemiyor ameliyat gerekiyor. Bu bir ameliyat, zor bir ameliyat" dedi.

İŞTE ÇALIŞMA OLACAK BÖLGELER:

-Akay altgeçidi-45 gün sürecek.

-EDOK Kara Kuvvetleri'nin önü - 30 gün sürecek.

-Eskişehir Yolu AFAD-Diyanet önü- 65 gün sürecek.

-Altınsoy Caddesi ve altgeçidi -45 gün sürecek.

-Gar Kavşağı-Arena Spor Salonu önü-45 gün sürecek.

-Talatpaşaşa Bulvarı Ankara Çayı bağlantısı-45 gün sürecek.

-Boğaziçi Mahallesi Neşet Ertaş Caddesi-90 gün sürecek.

-Samsun Yolu Hatip Çayı bağlantısı-90 gün sürecek.

-Mamak Caddesi belediye önü-90 gün sürecek.

-Elektrokent Kavşağı - 60 gün sürecek.

-İvedik OSB- 60 gün sürecek.

-Kuzeyyıldızı Mahallesi-30 gün sürecek.

-Devlet Mahallesi Eryaman alt geçidi-30 gün sürecek.

-Gümüşköy alt geçidi - 60 gün sürecek.

-Protokol Yolu -60 gün sürecek.