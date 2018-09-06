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’da yasak aşk cinayeti

'da evinde ölü bulunan adamın aşk cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı. Karısının sevgilisini evde bulan adamın çıkan kavgada darp edilmesi sonucu hayatını kaybettiği anlaşıldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.9.2018 09:31 Güncelleme Tarihi: 6.9.2018 10:04
Ankara’da yasak aşk cinayeti

Olay, 31 Ağustos Cuma günü Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eşi ve çocuklarıyla birlikte yaşayan Halil K., sabah saatlerinde işe gitmek için evden ayrıldı. Kocasının evden ayrılmasının ardından çocuklarını bir akrabasına bırakıp eve gelen Fatoş K., bir süre sonra Deniz O.'yu eve aldı. İkili bir süre beraber olduktan sonra Fatoş K. çocuklarını almak için evden ayrılırken, Deniz O. da evde tek başına beklemeye başladı. Bu sırada işten erken ayrılıp evine dönen Halil K. ile Deniz O. karşı karşıya geldi.

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Ankara’da yasak aşk cinayeti
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