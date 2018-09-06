TEM'de kilometrelerce kuyruk oldu

Alınan bilgilere göre, TEM otoyolu Düzce kesiminde Fahrettin Yalçın idaresindeki 81 BN 453 plakalı TIR sürücüsü aracını arıza şeridine çekerek tentesini kontrol etmek istedi.
Park halinde bulunan TIR'a aynı istikamete gitmekte olan Yılmaz Gezici idaresindeki 34 GN 3617 plakalı elektronik eşya yüklü başka bir TIR arkadan çarptı.
Kazada yaralanan olmazken yol kısman trafiğe kapandı.
TIR'dan dökülen elektronik eşyalar karayolları ekipleri tarafından kamyona yüklendi. Kaza nedeniyle yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. TIR araçlarının çekilmesi ile yol trafiğe tamamen açıldı.