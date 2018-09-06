Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > TEM'de kilometrelerce kuyruk oldu

'de kilometrelerce kuyruk oldu

otoyolu kesiminde 2 ın karıştığı da yol kısmen trafiğe kapandı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.9.2018 20:06
TEM'de kilometrelerce kuyruk oldu

Alınan bilgilere göre, otoyolu kesiminde Fahrettin Yalçın idaresindeki 81 BN 453 plakalı sürücüsü aracını arıza şeridine çekerek tentesini kontrol etmek istedi.

Park halinde bulunan TIR'a aynı istikamete gitmekte olan Yılmaz Gezici idaresindeki 34 GN 3617 plakalı elektronik eşya yüklü başka bir TIR arkadan çarptı.

da yaralanan olmazken yol kısman trafiğe kapandı.

TIR'dan dökülen elektronik eşyalar karayolları ekipleri tarafından kamyona yüklendi. Kaza nedeniyle yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. TIR araçlarının çekilmesi ile yol trafiğe tamamen açıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
TEM'de kilometrelerce kuyruk oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN