Hicri Yılbaşı mübarek olsun mesajları! 2018 Resimli Muharrem ayı mesajları

Milyonlarca kişi Muharrem ayının idrak etmenin mutluluğunu yaşıyor. 11 Eylül Salı gününe denk gelen bu mübarek gün yine dua ve ibadetler ile geçirilecek. Bu vesile ile sabah saatlerinden itibaren Muharrem ayı mesajları ve Hicri yılbaşı mesajları ve sözleri en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Sevdikleri ile bugünün coşkusunu yaşamak isteyenler Muharrem ayı mesajları seçeneklerini sabah.com.tr'de bulabilecekler. İşte sizler için derlediğimiz en güzel, dua dolu Muharrem ayı mesajları ve Hicri yılbaşı mesajları ve sözleri...

MUHARREM AYI MESAJLARI VE SÖZLERİ 2018

Muharrem ayı mesajı seçenekleri bu yıl da sabah.com.tr'de. İslam aleminin heyecanla beklediği bugüne özel dua dolu görselleri hızlıca seçerek sevdiklerinize gönderebilirsiniz.

HİCRİ YILBAŞI MESAJLARI VE SÖZLERİ 2018

Hicri Yılbaşı ile ilgili en güzel mesajları yine bu başlık altından görebilirsiniz. Whatsapp, SMS ya da diğer sosyal medya hesaplarınızdan toplu olarak gönderebileceğiniz hicri yılbaşı mesajı burada.

İşte o mesajlar;

Allah'ım girdiğimiz hicri yeni yılda , İslamiyeti gerçek manası ile anlamayı ve layıkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin amin. Nice Güzel Yıllara....

Hicri yılbaşı ve muharrem ayının tüm İslam alemine barış, mutluluk ve huzur getirmesini dilerim.

Hicri yenı yılımız ve Muharremi Şerif ayımız mübarek olsun…



Yeni bir yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın mutlu yıllar….



Allah'ım yeni yılda , İslamiyeti gerçek manası ile anlamayı ve layıkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin amin. Nice Güzel Yıllara….



Bütün İslam Aleminin Ve Sadakat Aleminin Hicri Yeni Yılını Tebrik Eder, Hayırlara Vesile Olmasını Mevlamızdan Niyaz Ederim.



Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle yeni yılın kutlu olsun.

Allah'ım yeni yılda , İslamiyeti gerçek manası ile anlamayı ve layıkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin amin. Nice Güzel Yıllara….



Yeni Yılınız Kutlu Olsun… Sağlık, huzur ve mutluluğunuz daim olsun. Rabbim, bütün hastalara şifa, dertlilere deva olsun. Zamanımızı en güzel şekilde değerlendirmeyi nasip etsin.



Yeni Yılınız Kutlu Olsun… Sağlık, huzur ve mutluluğunuz daim olsun. Rabbim, bütün hastalara şifa, dertlilere deva olsun. Zamanımızı en güzel şekilde değerlendirmeyi nasip etsin.



Mutluluğunuz daim dualarınız kabul, amellerinin makbul olsun. Nice yıllara…

Yeni hicri yılın ümmeti Muhammed'e hayırlara vesile olması dileğiyle . Yeni yılınız kutlu olsun.

Ülkemizde ve dünyada şiddet olaylarının arttığı şu günlerde sevgi barış ve kardeşlik dini İslamı yeniden idrak etme ve tüm insanlığa tebliğ etme zamanıdır yeni hicri yılınız mübarek olsun..

Rabbim, tüm İslam Alemi'ne, sonsuz hazinesinden güzellikler bahşetsin!

Coşkun ama yorgun bir yıl daha geçiyor yaşamdan. Gelecek yılın sevgilerin en güzeli, aşkların en yücesini, mutlulukların en büyüğünü getirmesi dileğiyle hayırlı yıllar.

Allah'ım, sen evveli ve sonu olmayan cömert, acıyan, ihsanı bol olansın. Bu yeni yılda bize helâl rızıklar ihsan et. Bu sene beni, sevdiklerimi ve müslümanları şeytanın aldatmasından ve tuzaklarından koru. Nefsimizin kötülüklerine karşı bize yardım et.

Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle Hicri Yılbaşınız hayırlı olsun.

MUHARREM AYININ FAZİLETLERİ

Muharrem ayı, Kur'an-ı kerimde, kıymet verilen dört aydan biridir. Muharremin birinci günü oruç tutmak, o senenin tamamını oruç tutmak gibi faziletlidir. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:

(Ramazandan sonra en faziletli oruç, Muharrem ayında tutulan oruçtur.) [Müslim]

Kıymet verilen dört aydan biri Muharrem ayının, Zilkade, Zilhicce ve Receble beraber Kur'an-ı kerimde kıymet verilen dört aydan biri olduğu bildirilmektedir. (Tevbe 36) Birkaç hadis-i şerif meali de şöyledir: