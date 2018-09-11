Türkiye'nin en iyi haber sitesi

mesajları! 2018 Resimli mesajları ve sözleri ile sevdiklerinizi unutmayın

mesajları ve mesajları sosyal medyada en çok paylaşılan konular arasında yerini aldı. 11 Eylül Salı gününe denk gelen Muharrem ayının başlaması ile birlikte bu önemli günün de coşkusu yaşanıyor. En güzel ve dua dolu Hicri yılbaşı mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. İşte 2018 Resimli Muharrem ayı mesajları ve sözleri...

Giriş Tarihi: 11.09.2018 09:46 Güncelleme Tarihi: 11.09.2018 10:30
  • 1
  • 38
mesajları! 2018 Resimli mesajları ve sözleri ile sevdiklerinizi unutmayın
Hicri Yılbaşı mesajları! 2018 Resimli Muharrem Ayı mesajları ve sözleri ile sevdiklerinizi unutmayın

Milyonlarca kişi nın idrak etmenin mutluluğunu yaşıyor. 11 Eylül Salı gününe denk gelen bu mübarek gün yine dua ve ibadetler ile geçirilecek. Bu vesile ile sabah saatlerinden itibaren Muharrem ayı mesajları ve mesajları en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Sevdikleri ile bugünün coşkusunu yaşamak isteyenler Muharrem ayı mesajları seçeneklerini sabah.com.tr'de bulabilecekler. İşte sizler için derlediğimiz en güzel, dua dolu Muharrem ayı mesajları ve Hicri yılbaşı mesajları…

  • 2
  • 38
mesajları! 2018 Resimli mesajları ve sözleri ile sevdiklerinizi unutmayın
Hicri Yılbaşı mesajları! 2018 Resimli Muharrem Ayı mesajları ve sözleri ile sevdiklerinizi unutmayın

Allah'ım girdiğimiz hicri yeni yılda , İslamiyeti gerçek manası ile anlamayı ve layıkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin amin. Nice Güzel Yıllara....

ve nın tüm İslam alemine barış, mutluluk ve huzur getirmesini dilerim.

Hicri yenı yılımız ve Muharremi Şerif ayımız mübarek olsun…

Yeni bir yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın mutlu yıllar….

Allah'ım yeni yılda , İslamiyeti gerçek manası ile anlamayı ve layıkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin amin. Nice Güzel Yıllara….

Bütün İslam Aleminin Ve Sadakat Aleminin Hicri Yeni Yılını Tebrik Eder, Hayırlara Vesile Olmasını Mevlamızdan Niyaz Ederim.0

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 38
mesajları! 2018 Resimli mesajları ve sözleri ile sevdiklerinizi unutmayın
Hicri Yılbaşı mesajları! 2018 Resimli Muharrem Ayı mesajları ve sözleri ile sevdiklerinizi unutmayın

oşkun ama yorgun bir yıl daha geçiyor yaşamdan. Gelecek yılın sevgilerin en güzeli, aşkların en yücesini, mutlulukların en büyüğünü getirmesi dileğiyle hayırlı yıllar.

Allah'ım, sen evveli ve sonu olmayan cömert, acıyan, ihsanı bol olansın. Bu yeni yılda bize helâl rızıklar ihsan et. Bu sene beni, sevdiklerimi ve müslümanları şeytanın aldatmasından ve tuzaklarından koru. Nefsimizin kötülüklerine karşı bize yardım et.

Getirdiği mutluluğun tüm kötülükleri unutturacağı, başarıların tüm başarısızlıkları yok edeceği güzelliklerin hayatını dolduracağı bir yıl dileğiyle nız hayırlı olsun.

  • 4
  • 38
mesajları! 2018 Resimli mesajları ve sözleri ile sevdiklerinizi unutmayın
Hicri Yılbaşı mesajları! 2018 Resimli Muharrem Ayı mesajları ve sözleri ile sevdiklerinizi unutmayın

Yüce Rabbimiz bizleri affetsin ve ellerimizi dergâhından boş çevirmesin. Bu mübarek günde hepimizin dualarını kabul etsin!

Hikmeti sonsuz Rabbimiz bu gelen yeni yılda tüm İslam camiasına hayırlar göndersin.

Bu yıl, İslamiyeti anlamayı ve hakkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin; kainatı nuruyla aydınlandırsın. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun her şey gönlünüzce olsun.

  • 5
  • 38
mesajları! 2018 Resimli mesajları ve sözleri ile sevdiklerinizi unutmayın
Hicri Yılbaşı mesajları! 2018 Resimli Muharrem Ayı mesajları ve sözleri ile sevdiklerinizi unutmayın
  • 6
  • 38
mesajları! 2018 Resimli mesajları ve sözleri ile sevdiklerinizi unutmayın
Hicri Yılbaşı mesajları! 2018 Resimli Muharrem Ayı mesajları ve sözleri ile sevdiklerinizi unutmayın
  • 7
  • 38
mesajları! 2018 Resimli mesajları ve sözleri ile sevdiklerinizi unutmayın
Hicri Yılbaşı mesajları! 2018 Resimli Muharrem Ayı mesajları ve sözleri ile sevdiklerinizi unutmayın
BİZE ULAŞIN