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Doğum videosu davalık oldu!

Doğum sırasında hastasını video kaydına alan doktor ve asistanı, görüntüyü hesabından paylaşınca davalık oldu

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.9.2018
Doğum videosu davalık oldu!
İlginç olay geçtiğimiz aylarda İstanbul Bahçelievler'de bulunan özel bir hastanede yaşandı. 32 yaşındaki Gülay G.'nin sezaryenle doğumunu Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Eray B. gerçekleştirdi. Doğum asistanı Y. de doğum anını video kaydına aldı. Video, doğum sonrası doktorun ve hastanenin bulunduğu hesabında yayımlandı. Tesadüfen kendi doğumunu sosyal medyada gören genç kadın, hastane yönetimiyle iletişime geçti. Videonun yayımlanmasında rızası olduğu yanıtını alan genç kadın, doktor ve asistandan şikâyetçi oldu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında Doktor Eray B. avukatı Serkan Çelik'le birlikte ifade verdi. Doktor, videoyla alakası olmadığını, reklam amacıyla videonun asistanı tarafından yayımlanmış olabileceğini beyan etti.

'RIZASI VARDI' İDDİASI
Doğum asistanı Nazire Y. ise ifadesinde, doğum sırasındaki video için Gülay G. ile anlaştıklarını ve çekim sonrası sosyal medyada yayımlanması için rıza gösterdiğini beyan etti. Eray B. ve Nazire Y. hakkında "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak " suçundan dava açıldı. Dava, 'nde görülüyor.
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Doğum videosu davalık oldu!
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