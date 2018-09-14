Rihanna modacı oldu

Ünlü şarkıcı Rihanna
moda dünyasında boy gösteriyor. Sanatçı kendisine ait iç çamaşırı markasının kreasyonu için bir defile düzenledi. Defilede, ünlü iç giyim markası Victoria's Secret markasının yüzleri Gigi Hadid
ve Bella Hadid kardeşler ile Joan Smalls yer aldı. Ünlü modellere defilenin sonunda Rihanna da eşlik etti. Savage x Fenty isimli kreasyonu özellikleri birbirinden farklı 30 manken tanıttı. "Cennet Bahçesi" temalı defilede pembe saçlı ve büyük beden ölçülerindeki mankenlerin yer alması dikkat çekti.