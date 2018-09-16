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‘İtiraf kararını vicdanımla aldım’

EMİR SOMER
EMİR SOMER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.9.2018
‘İtiraf kararını vicdanımla aldım’

Adnan Oktar Suç Örgütü'nün tutuklanan ve itirafçı olduktan sonra etkin pişmanlıktan yararlanarak 'nden serbest kalan üyesi 'a konuştu. 29 yıl örgütün İmam Bacılar Grubu'nda bulunan Pars, itirafçı olma kararını vicdanıyla aldığını söyleyerek, "Yapılanları vicdanım kabul etmiyordu.



Ancak orada 'Din adına yapılan bu uygulamalar en doğru, diğer uygulamalar yanlış' diye verilen bir telkin vardı. Uzun yıllar ve aşama aşama kullanılan çok fazla taktik ve hile vardı. Yaptığınız, konuştuğunuz, düşündüğünüz her şey kontrol altında.

İşte Adnan Oktar’ın villası

Devletimizin verdiği imkanla bildiğim her şeyi anlatmaya karar verdim. Oraya 29 yıl önce din adına gittik, sonra örgütün kapsamlı şekilde kıskacına alındık. Bu tip yapılardan değil çıkmak, hukuksuz durumları iki kişinin arasında bile konuşması imkansızdır" dedi.

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