Sepsis’e karşı pedal çevirdiler

TÜRK Yoğun Bakım Derneği (TYBD), sepsis farkındalığını artırmak ve sepsisten korunmak için 16 Eylül Pazar günü geniş katılımlı bir bisiklet turu hayata geçirdi. Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel önderliğinde başlatılan ve Bisikletliler Derneği'nin desteği ile "Yaşamı değil, sepsisi frenle" sloganı ile ülke genelinde gerçekleştirilen organizasyona 40 ilden yüzlerce bisikletli katıldı. Sepsiste farkındalığı artırmak amacıyla İstanbul 'da Kalamış Atatürk Parkı'nda düzenlenen tur için yaklaşık 500 bisikletli, bir araya geldi.Sepsis, vücudun enfeksiyona karşı geliştirmiş olduğu, kontrolü bozulmuş anormal yanıt sonucunda kendi doku ve organlarına zarar vermeye başlamasıyla ortaya çıkan, bağışıklık sisteminin çökmesine yol açabilen, erken tanı konulup tedavi edilmezse ölümcül seyredebilen klinik bir tablodur. Sepsis, her yıl 30 milyondan fazla bireyi etkiliyor ve 8 milyona yakın ölüme yol açılıyor. Bu rakamlar dünyada her üç saniyede bir kişinin sepsisten öldüğü anlamına geliyor. Sepsisten korunmak için organ bütünlüğünü korumanın, doğru beslenme ve hareketli yaşam tarzının önemine vurgu yapan Prof. Dr. Cinel, "Türk Yoğun Bakım Derneği olarak bu durumun önemini vurgulamak amacıyla her yaşta ve her koşulda sağlıklı bir hayat için tercih edilebilecek bir aktivite olan bisiklet sporu ile böyle bir kampanya başlattık" dedi.