Haksızlığa karşı duran tek ülke Türkiye

Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Contemporary İstanbul
önceki gün yapılan ön gösterimle Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda kapılarını açtı. "Resurrection (Diriliş)" tablosuyla tanınan ve Türkiye
'de ilk sergisini Contemporary İstanbul'da açan ABD ordusundan emekli albay Patrick Faure, koyu bir "Diriliş: Ertuğrul" dizisi takipçisi çıktı. Sergiyi gezen oyuncu Engin Altan Düzyatan
'ı görünce çok sevinen Faure'yle oyuncu fotoğraf çektirdi. Düzyatan "Benim işim görsel sanatlar fakat ben plastik sanata da çok ilgiliyim. Plastik sanatta kendi görsel işime denk gelmek hem de bunu yabancı bir sanatçının yapması bana da çok büyük sürpriz oldu çok sevindim" dedi. Suriye sorununu değerlendiren Faure ise ABD'nin güç şaşkınlığı içinde ne yapacağını bilemez halde olduğunu belirterek "Haksızlığa karşı durabilecek tek ülke Türkiye" dedi. Göbeklitepe'de bulunan insanlığın ilk tapınağına hayran olduğunu belirten Faure " O çağlardan beri süregelen bir teknoloji var eğer olmasaydı o tapınak inşa edilemezdi. Göbeklitepe'de insanlığın sahip olduğu ilk teknoloji var" diye konuştu. Fuar 23 Eylül'e kadar İstanbul Kongre Merkezi
'nde gezilebilir. Fuarda 2 bin eser görücüye çıkacak. 22 ülkeden 56 galeri ile birlikte toplam 85 galeri, 400'ü yabancı 650 sanatçı ile katıldığı fuarın sadece özel konuklara yönelik gösterimi yoğun ilgi gördü. SELFİE ÇEKEN HERKÜL
Contemporary İstanbul'da en büyük ilgiyi sanatçı Emre Yusufi'nin selfie çeken Herkül heykeli gördü. Herkül heykeli ile selfie çeken ünlüler arasında Hacı Sabancı, Engin Altan Düzyatan, Nazlı Kayı, Ayşe Kucuroğlu, Ayşe Tolga, Zeynep Demirel, Wilma Elles vardı. Sanatçı Ahmet Güneştekin'in "Ölümsüzlük Odası" isimli eseri de fuarın girişinde izlenime sunuldu. KÜLTÜR SANAT