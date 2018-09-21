İstanbul polisi kayıp iki arkadaşı arıyor

Yasin Tuncel'in ailesi bundan 9 ay önce atv'de Müge Anlı'nın programına katıldı. Canlı yayına katılan yenge Gülseren Tuncel'in açıklamaları, Yasin Tuncel'in kaybolmadan önce Osman H. ile görüştüğü ortaya çıktı. Tuncel'ın arkadaşı Mahmut Dağıstanlı'nın eşi Aynur E. de canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yasin Tuncel'in kaybolduğu sıralarda Müge Anlı'nın programını izleyen Aynur E. o gün eve Osman H.'nin geldiğini söyledi. Osman H.'nin kendisine 'Bu programı kapat' dediğini söyleyen Aynur E, eşi Mahmut Dağıstanlı'dan da uzun zamandır haber alamadığını belirtti.

Beylikdüzü ilçesinde pimapen işiyle uğraşan Yasin Tuncel, 19 Aralık'ta evinden çıkıp işe gitti. Akşam saatlerinde evine dönmeyen Tuncel için ailesi endişelenmeye başladı. Bir süre Yasin Tuncel'i bulmaya çalışan ailenin çabaları sonuçsuz kalırken, aile çareyi polise başvurmakta buldu. 27 Aralık'ta Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden aile yakınları Yasin Tuncel için kayıp başvurusunda bulundu.

İKİNCİ KİŞİ DE KAYBOLDU



Yapılan incelemelerde Yasin Tuncel'in en son yakın arkadaşı olduğu öğrenilen Osman H. ile görüştüğü ortaya çıktı. Bunun üzerine ekipler Osman H.'yi bulmak için çalışmalarını hızlandırdı. Bu sırada Osman H.'nin bir süre Mahmut Dağıstanlı'nın evinde kaldığı ortaya çıktı. Osman H. ve Mahmut Dağıstanlı'nın 4 Ocak'ta ortadan kaybolmasının ardından Dağıstanlı'nın eşi Aynur E. kocası için kayıp başvurusunda bulundu. Eşinin kaybolmasının öncesinde Osman H.'nin bir süre kendi evlerinde kaldığını belirten Aynur E, Osman H.'nin bir şeylerden kaçtığından şüphelendiğini söyledi.

SON GÖRÜŞTÜĞÜ ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI



Bunun üzerine ekipler Yasin Tuncel ve Mahmut Dağıstanlı'nın ortak arkadaşı olan Osman H.'nin peşine düştü. Şüpheli Osman H.'nin doğup büyüdüğü yer olan Kocaeli Çayırova'ya sık sık gittiğini tespit eden ekipler operasyon için düğmeye bastı. 17 Eylül günü operasyon düzenleyen ekipler Osman H. ve beraberindeki 3 kişiyi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.



Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheliler ifadelerinde kaybolan Yasin Tuncer ve Mahmut Dağıstanlı ile bir ilgilerinin bulunmadığını iddia etti. Suçlamaları reddeden şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.