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‘Sigara içme’ diyen karısını boğarak öldürerek berbere tıraşa gitti

'da bir şahıs, 'evin içinde sigara içme' diyen resmi nikahlı olmayan karısını ellerini, ayaklarını bağlayıp, ağzını da koli bandıyla kapatıp urgan ile boğarak öldürdü. Daha sonrasında berbere tıraş olmaya giden katil koca, tıraş olurken polisin operasyonuyla yakalandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.9.2018 15:06 Güncelleme Tarihi: 21.9.2018 15:48
‘Sigara içme’ diyen karısını boğarak öldürerek berbere tıraşa gitti

Olay, 'ın Güzelyurt ilçesine bağlı Gaziemir köyü AFAD evlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, hurdacılık yapan Murat Bakan (35), 3 yıldır resmi nikahı olmadan birlikte yaşadığı Aynur Gedik (37) ile sabah saatlerinde sigara içme konusunda tartışmaya başladı. "Evin içinde sigara içme" diyen Gedik ile tartışan Murat Bakan, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gedik'in ellerini ve ayaklarını urganla bağladıktan sonra ağzını da koli bandıyla kapattı. Ardından urganı kadının boğazına saran Murat Bakan, Gedik'i urganla boğarak öldürdü.

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‘Sigara içme’ diyen karısını boğarak öldürerek berbere tıraşa gitti
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