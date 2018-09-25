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Oyuncu Türkoğlu trafik kazasında yaralandı

Giriş Tarihi: 25.9.2018
Oyuncu Türkoğlu trafik kazasında yaralandı
Payitaht Abdülhamid dizisinde "Emanuel Karasu" rolüyle tanınan sanatçı , 'da geçirdiği trafik kazasında yaralandı. Alınan bilgiye göre, Türkoğlu'nun kullandığı araç Üsküdar'da kontrolden çıkarak önce aynı şeritteki başka bir araca ardından ağaçlara çarparak karşı şeride geçti. Karşı şeritte bulunan araçlara çarparak durabilen otomobildeki Türkoğlu, Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı. Sol ayağında kırıklar tespit edilen Türkoğlu, daha sonra Bağcılar Medipol Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Türkoğlu, kazanın aracın direksiyonun kilitlenmesi sonucu meydana geldiğini söyledi.
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Oyuncu Türkoğlu trafik kazasında yaralandı
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