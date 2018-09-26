Mustafa Topaloğlu’na stent takıldı

Uzaylı Türkücü Mustafa Topaloğlu
'nun hastaneye kaldırıldığı ve tıkanan bir kalp damar
ına stent takıldığı bildirildi.
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, dün 03.00 sıralarında göğüs ağrısı ile Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi acil servisine başvuran Mustafa Topaloğlu'nun, anjiyo ünitesine alındığı belirtildi. Açıklamada, "Kalp damarlarından birinin tıkanıklığı nedeniyle sorunlu damara stent konulmuştur. Şu an hastamızın bütün parametreleri stabil, şuuru açıktır. Yarın sabah normal servise alınması planlanmaktadır" denildi.