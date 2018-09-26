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’na stent takıldı

Giriş Tarihi: 26.9.2018
Mustafa Topaloğlu’na stent takıldı
Uzaylı Türkücü 'nun hastaneye kaldırıldığı ve tıkanan bir ına stent takıldığı bildirildi.
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, dün 03.00 sıralarında göğüs ağrısı ile Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi acil servisine başvuran Mustafa Topaloğlu'nun, anjiyo ünitesine alındığı belirtildi. Açıklamada, "Kalp damarlarından birinin tıkanıklığı nedeniyle sorunlu damara stent konulmuştur. Şu an hastamızın bütün parametreleri stabil, şuuru açıktır. Yarın sabah normal servise alınması planlanmaktadır" denildi.
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Mustafa Topaloğlu’na stent takıldı
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