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Ödülü cenaze töreninde oğlu aldı

Giriş Tarihi: 27.9.2018
Ödülü cenaze töreninde oğlu aldı
25. Yıl Emek Ödülü'nün almak için geldiği Adana Film Festivali'nde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden usta oyuncu (66), memleketi 'da toprağa verildi. Cenaze namazı öncesinde Yakup Yavru'nun arkadaşları, usta oyuncunun alacağı ödülü, oğlu Yakut Yavru'ya teslim etti. Helallik alınmasının ardından ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı sonrası Yakup Yavru'nun naaşı, 4.5 ay önce kendisi için Tekirdede Mezarlığı'nda yaptırdığı mezara defnedildi. Cenazeye Yeşilçam'ın usta isimlerinden katılan olmaması ise dikkat çekti.
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Ödülü cenaze töreninde oğlu aldı
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