Sinemaya ‘Göktaşı’ düştü!

Merakla beklenen "Göktaşı
" filminin önceki akşam Kanyon AVM'de düzenlenen gala gecesi, yoğun katılımla gerçekleşti. Yapımcılığını Sinehane'nin üstlendiği ve yönetmenliğini Caner Erzincan
'ın yaptığı filmin başrolünde ise usta komedyen Şafak Sezer
var. Bugün vizyona girecek "Göktaşı"nın galasına yapımcı Furkan Yeşilnur, İzzet Yıldızhan
, Serkan Çağrı
, Şilan Makal, Polat Yağcı, Çılgın Sedat, Gizem Özdilli, Begüm Öner, Ahmet Selçuk İlkan, Züleyha Ortak, Yaprak Sayar, Günay Museyeva gibi ünlü isimler de katıldı. Filmin oyuncuları Şafak Sezer, Ayhan Taş, Bülent Çolak, Mehmet Esen, Yılmaz Gruda, Ceyhun Fersoy ve Nilay Toprak gecenin yıldızlarıydı. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'ye düşen göktaşının ardından yaşanan olaylardan esinlenilerek senaryoya aktarılan filmde, Alman, Amerikalı ve Ruslar'ın yüksek ücretler karşılığında bu taşları almak istediklerini öğrenen "Muhtar Kısmet" rolüyle Şafak Sezer alışılmışın dışında bir karakterle izleyiciyle buluşuyor. "Göktaşı" filminin galasına yoğun ilgi nedeniyle izdihama neden oldu. Kahkalarla izlenen filmde figüran olarak rol alan köylüler de büyük alkış aldı. YAĞMUR DUASI ETTİ
Filmde "Köy Muhtarı Kısmet" karakterini canlandıran Şafak Sezer, "Göktaşı sezonun ilk büyük komedi filmi. Seyirciyi gülmekten kırıp geçireceğiz. 400 haneli Armağan Köyü'nden 450 kişi filmde figüran olarak rol aldı. Kadro inanılmaz" dedi. Film çekimlerinde rol gereği yağmur duasına çıkıldığını anlatan komedyen, "Hocayı oynayan Mehmet ağabey (Esen) dua etti, bir hafta yağmur yağınca çekimler uzadı. Köyden değerli vatandaşlarımız gelip Mehmet ağabeyin elini öptü ve dua istedi" diyerek kahkaha attı. 'KÖY HALKI DESTEK OLDU'
FILMIN yönetmeni Caner Erzincan "Film çok güzel oldu" dedi ve ekledi: "Herkese tekrar teşekkür ederim. Rol alan tüm oyuncuların bana katkısı çok oldu, inşallah seyircimiz de beğenir. Hikâye kalabalık oldu, köy halkı bizlere çok destek oldu." Ömer KARAHAN - Özlem AVCI - Gökhan GÖKDUMAN
/ MAGAZİN SERVİSİ