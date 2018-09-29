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Maskeli hırsızlardan banka soygunu gibi hırsızlık

FURKAN KARA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.9.2018
Maskeli hırsızlardan banka soygunu gibi hırsızlık
'de yaşlı çiftin evine giren maskeli 4 hırsız evin kasasından 96 parça mücevher çaldı. 21 Eylül'de Suadiye Mahallesi Bağdat Caddesi'nde yaşanan olayda, maskeli 4 hırsız akşam saatlerinde Yurdanur (70) ve Erdoğan (76) Berksoy çiftinin evine girdi. Çiftin evde olmadığını bilen 4 hırsız rahat bir şekilde eve girdi. Evde bulunan kasayı açan hırsızlar, kasadaki 96 parça mücevheratı çaldı. Eşyaları koyacak yer bulamayan hırsızlar, mücevherleri evdeki bavula doldurdu. Ardından da daireden elini kolunu sallaya sallaya çıktılar. O anlar ise kameralara takıldı.
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Maskeli hırsızlardan banka soygunu gibi hırsızlık
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