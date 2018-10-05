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İzmir’de ’cülere baskın: 14 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ’nün kriptolu haberleşme uygulamasını kullanan şüphelilerine yönelik operasyon için düğmeye basıldı. Aralarında hesap artışı, kapatılan dernek üyeliği ve şüpheli şirketlerde SGK kaydı bulunan şahısların da olduğu 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.10.2018 10:08 Güncelleme Tarihi: 5.10.2018 10:14
İzmir’de FETÖ’cülere baskın: 14 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner talimatıyla Fetullahçı Terör Örgütü'nün kripto mensuplarına yönelik operasyon için düğmeye basıldı.

BYLOCK KULLANICISI

Başsavcılıkça yürütülmekte olan Dernekler Ana Dosyası soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme aracı Bylock isimli programı kullanan ve Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı.

ÖRGÜTLE İLİŞKİLİ

Haklarında daha önceden '/PDY'ye üye olmak' suçundan işlem yapılmadığı anlaşılan şüphelilerin ayrıca hesap artışı, hakkında beyan, hakkında ihbar, KHK ile kapatılan Dernek ve Sendika Üyelik Kaydı, şüpheli şirketlerde SGK kaydı bulunduğu öğrenildi.

14 GÖZALTI KARARI

Haklarında araştırma çalıştırmaları tamamlanan 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, bu şüphelilerden 2'sinin Mersin ve Manisa'da olduğu olduğu tespit edildi. Şüphelilere yönelik İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon başlatıldı.

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İzmir’de FETÖ’cülere baskın: 14 gözaltı
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