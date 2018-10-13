Anne şiddetinden kaçarken balkondan düştü

Olay, Cebeci Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi. Genç kız, komşularının iddiasına göre öz annesinden şiddet görüyordu.



Dün yine annesinden şiddet gördüğü öne sürülen S.C., evin arka balkonuna kaçtı.

ANNESİNİN BALKONA DOĞRU GELDİĞİNİ GÖRÜNCE DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ

Annesinin balkona doğru geldiğini gören genç kız, yaşadığı panikle 2'nci kattaki evlerinin balkonundan dengesini kaybedip düştü.

Zeminde bulunan bir masanın üzerine düşen S.C.'nin şans eseri hafif yaralandı. Acı içinde kıvranan S.C., apartmanın bodrum katında yaşayan komşularından yardım istedi.

KOMŞULARDAN YARDIM İSTEDİ



Ailenin kapısını çalan S.C., komşularından polise haber vermelerini istedi. Kısa sürede olay yerine gelen Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, S.C.'nin yardım beklediği eve gitti. Polis, kolu incinen genç kızı tedavi edilmek üzere hastaneye, anneyi de ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü. Polis aracına binen genç kız annesinin şiddetinden kaçtığını ve bundan dolayı da balkondan düştüğünü gözyaşları içerisinde dile getirdi.