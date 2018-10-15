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O fenomeni tutuklandı

'de, para karşılığında erkek çocukları öpüştürüp bu görüntüleri de hesabından paylaştığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılıp gözaltına alınan sosyal medya fenomeni 'Gagabulut' lakaplı , sevk edildiği adliyede tutuklandı. Altuğ'un paylaştığı videolara da mahkeme tarafından erişim yasağı konuldu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.10.2018 20:09 Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 20:22
O sosyal medya fenomeni tutuklandı

'de, fenomeni olarak bilinen 'Gagabulut' lakaplı , iddiaya göre özellikle Kordon Boyu'ndaki çimlerde oturan erkek çocuklarına para verip birbirleriyle öpüştürdükten sonra kaydettiği bu anların görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan bu görüntüleri izleyen çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da paylaşımlarda bulunarak duruma tepki gösterdi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine Bulut Altuğ, İzmir Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dün gözaltına alındı. Hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' ile 'genel ahlaka ilişkin suçlar' kapsamında işlem yapılan Altuğ, bugün sevk edildiği adliyede, sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Altuğ'un paylaştığı videolara da mahkeme tarafından erişim yasağı konuldu.


PARA KAZANMAK İÇİN YAPMIŞ

Bu arada emniyette ifadesi alınan B.A'nın suçunu kabul ettiği, sosyal medya hesabına koyduğu görüntüleri video paylaşım siteleri aracılığıyla yayımlayarak para kazandığını söylediği öğrenildi.

B.A'nın ilginç görüntülerin tıklanma oranlarının fazla olması nedeniyle böyle bir video çektiğini söylediği belirtildi.

Öte yandan B.A'nın aynı suçtan daha önce de gözaltına alındığı ve çeşitli suçlardan sabıka kaydının bulunduğu bildirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kendisini sosyal medya fenomeni olarak tanıtarak para verme vaadiyle küçük yaştaki çocuklara genel ahlaka aykırı davranışlar yaptırarak sosyal medya hesabından yaydığı belirlenen kişiye yönelik çalışma başlatmış, B. A. olduğunu tespit edilen zanlı yakalanmıştı.

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