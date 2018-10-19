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Emniyet kampusu imar planına onay

Emniyet Müdürlüğü’nün Eyüp Kemerburgaz’da 260 bin metrekarelik alanda yapılması planlanan yeni kampusunun imar planı onaylandı

ZEYNEL YAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.10.2018
Emniyet kampusu imar planına onay
Cumhurbaşkanı 'ın daha önce müjdesini verdiği Emniyet Müdürlüğü'nün yeni kampusunun kurulacağı Eyüp'teki arazinin imar planları onaylandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylanan imar planı değişikliğinin ardından proje ve yapım aşamaları- na geçilecek. Kemerburgaz Mimar Sinan Mahallesi'nde, Kasımpaşa Spor Tesisleri'nin yanında bulunan 260 bin metrekare alana İstanbul Özel Harekât Şube Müdürlüğü kampusu inşa edilecek. Yüksek güvenlikli teknolojik imkânların kullanılacağı kampus içinde, eğitim sahaları, sosyal tesisler, yatakhaneler, futbol sahaları, helikopter pistleri, ağır zırhlı taktik sürüş parkurları, mühimmat deposu ve lojmanlar yer alacak. Üç katlı olacak yapının çevresi güvenlikli beton duvarlarla çevrilecek. Ayrıca kampusta savcılık birimi de kurulacak. Bu şekilde bütün işlemler aynı kampusta gerçekleştirilecek.
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Emniyet kampusu imar planına onay
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