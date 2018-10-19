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operasyonunda mide bulandıran detaylar!

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Bürosu polisleri, aylardır takibe aldıkları çetesini çökertti. Zanlılarla sosyal medya üzerinden pazarlık yapan polisler, takibe aldıkları eş değiştirme ve eskort çetesini filmleri aratmayan bir operasyonla yakaladı.

Giriş Tarihi: 19.10.2018 10:03 Güncelleme Tarihi: 19.10.2018 10:12
Fuhuş operasyonunda mide bulandıran detaylar!

'de sosyal medya üzerinden eskort ve eş değiştirme partileri düzenleyen kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 15 kişi ile eskort kızlarla 100 ve 500 TL arasında değişen ücretlerle yapan 16 kişi yakalandı.

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Fuhuş operasyonunda mide bulandıran detaylar!
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