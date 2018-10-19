Fuhuş operasyonunda mide bulandıran detaylar!

Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Bürosu polisleri, aylardır takibe aldıkları fuhuş çetesini çökertti. Zanlılarla sosyal medya üzerinden pazarlık yapan polisler, takibe aldıkları eş değiştirme ve eskort çetesini filmleri aratmayan bir operasyonla yakaladı.
Giriş Tarihi: 19.10.2018 10:03Güncelleme Tarihi: 19.10.2018 10:12
Balıkesir'de sosyal medya üzerinden eskort ve eş değiştirme partileri düzenleyen kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 15 kişi ile eskort kızlarla 100 ve 500 TL arasında değişen ücretlerle fuhuş yapan 16 kişi yakalandı.