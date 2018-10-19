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Kardeşi can, o silah derdinde

Ablasıyla birlikte gittiği evde karnından vurulan 14 yaşındaki F.Ç., can çekişerek öldü. 17 yaşındaki ablası, evdeki silah ve yüzünden 45 dakika yardım çağırmadı

Yunus Emre KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.10.2018
Kardeşi can, o silah derdinde
Bahçelievler'de ablasıyla birlikte gittiği evde karnından tabancayla vurulan 14 yaşındaki F.Ç. evdekilerin gözü önünde yaklaşık 45 dakika boyunca can çekiştikten sonra yaşamını yitirdi. İddiaya göre olay şöyle gelişti: 17 yaşındaki abla B.Ç., 14 yaşındaki kız kardeşi F.Ç,.'yi yanına alıp mahkemede duruşması olan sevgilisi Y.A.'nın evine gitti. O sırada evde, Y.A.'nın kardeşi B.A. (16), arkadaşları E.T. (15) ve A.A. (16) vardı. Bir süre sonra F.Ç., ateşlenen bir tabancadan çıkan kurşunla karnından yaralandı. Evdekiler, orada bulunan yüklü miktardaki ve silahlar yüzünden 45 dakika boyunca polisi ve ambulansı aramadı. Genç kız yaklaşık bir saat boyunca herkesin gözü önünde can çekişti. Gizledikleri eşyaları Sevgi Ü.'nün evine taşıyan şüpheliler ambulansı çağırdı ama F.Ç. öldü. Sevgi Ü.'nün evine baskın düzenleyen polis, 1.5 kilo skunk, 22 adet taş kokain, 3 adet tüfek, 2 tabanca ve mermi ele geçirdi. Abla B.Ç. ile birlikte E.T., A.A. ve B.A. tutuklandı.
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Kardeşi can, o silah derdinde
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