Kardeşi can, o silah derdinde

İstanbul
Bahçelievler'de ablasıyla birlikte gittiği evde karnından tabancayla vurulan 14 yaşındaki F.Ç. evdekilerin gözü önünde yaklaşık 45 dakika boyunca can çekiştikten sonra yaşamını yitirdi. İddiaya göre olay şöyle gelişti: 17 yaşındaki abla B.Ç., 14 yaşındaki kız kardeşi F.Ç,.'yi yanına alıp mahkemede duruşması olan sevgilisi Y.A.'nın evine gitti. O sırada evde, Y.A.'nın kardeşi B.A. (16), arkadaşları E.T. (15) ve A.A. (16) vardı. Bir süre sonra F.Ç., ateşlenen bir tabancadan çıkan kurşunla karnından yaralandı. Evdekiler, orada bulunan yüklü miktardaki uyuşturucu
ve silahlar yüzünden 45 dakika boyunca polisi ve ambulansı aramadı. Genç kız yaklaşık bir saat boyunca herkesin gözü önünde can çekişti. Gizledikleri eşyaları Sevgi Ü.'nün evine taşıyan şüpheliler ambulansı çağırdı ama F.Ç. öldü. Sevgi Ü.'nün evine baskın düzenleyen polis, 1.5 kilo skunk, 22 adet taş kokain, 3 adet tüfek, 2 tabanca ve mermi ele geçirdi. Abla B.Ç. ile birlikte E.T., A.A. ve B.A. tutuklandı.