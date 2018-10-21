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Direğe çarpan otomobil paramparça oldu!

'ün Safranbolu ilçesinde, İbrahim Bora'nın kullandığı otomobil kontrolden çıkıp, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Paramparça otomobili görenler ne yapacağını şaşırdı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.10.2018 14:19 Güncelleme Tarihi: 21.10.2018 14:27
Direğe çarpan otomobil paramparça oldu!

Kaza, sabah saatlerinde, - Kastamonu yolu Bostanbükü köyü mevkisinde meydana geldi. Karabük yönüne giden İbrahim Bora (38) yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp, refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçti.

Çarpmanın şiddetiyle ikiye bölünen otomobilden kopan parçalar, metrelerce uzağa savruldu. Kazada sürücü Bora, yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, İbrahim Bora'yı ilk müdahalenin ardından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Direğe çarpan otomobil paramparça oldu!
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