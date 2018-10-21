Faslı hostes Türk sevgilisinden şikayetçi oldu! 50 bin dolar...

Evlilik için hesabında para biriktiren genç kadın, ev almak için erkek arkadaşına 50 bin dolar gönderdi ancak kendisine verilen tapunun sahte olduğunu fark edince Türk sevgilisinden şikayetçi oldu.

Fas'a ait özel bir hava yolu şirketinde hosteslik yapan 28 yaşındaki Mona M., 2014 yılında tatil için İstanbul'a geldi. Burada Muhammed A. ile arkadaşlık kurdu. Faslı Mona ile Muhammed'in arkadaşlığı yaklaşık 1 yıl sürdü ve ikilinin aralarında duygusal bir yakınlık oluştu. Muhammed A., Mona M'yi ailesiyle tanıştırıp, onunla evlenmek istediğini söyledi.