Mehmet Ali Erbil tekrar cihaza bağlandı

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'da tedavi gören ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumunun kötüye gittiği ve tekrar cihaza bağlandığı öğrenildi. Mehmet Ali Erbil, bir ay önce evinde düşmesi sonucu yaralanarak yoğun bakıma alınmıştı. Kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuş, ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan Erbil, 26 Ekimde uyandırılmıştı. Bu sırada 16 yıldır tedavi gördüğü kaçış sendromunun yol açtığı septik şok reaksiyonunun baş göstermesi üzerine Erbil, 2 Kasım'da yeniden uyutularak tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edilmişti. Erbil'in son durumunu doktor kardeşi Yeşim Erbil sosyal medya hesabından şöyle anlattı: "Can sıkıcı haber veriyorum. Geçen hafta solunum cihazından ayrıldığı haberini vermiştik. 4 gün kendi solunumu ile kalabilmesi bizi çok sevindirmişti, sizleri de tabii. Ancak dün akşam durum tamamen tersine döndü ve solunumu bozuldu ve cihaza bağlandı. Beklemedeyiz, inşallah bu kadar ağır olaylara vücudu direnç gösterir."