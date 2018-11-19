Son dakika: Denizli'de eğitim uçağı düştü

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesi yakınlarında iki kişilik tek motorlu eğitim uçağı düştü. Devlet Hava Meydanları İşletmeleri tarafından Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verilmesi üzerine bölgede arama- kurarma çalışması başlatıldı.

Denizli'de eğitim uçağı düştü

Bugün sabah saatlerinde, Denizli Çardak Havalimanı'ndan eğitim uçuşu için kalkan, TC-JZC tescilli tek motorlu Cessna 172 tipi uçakla telsiz irtibatı kesildi. Bölgede eğitim uçuşu yapan uçakta biri öğretmen pilot, diğeri öğrenci pilot, iki kişi bulunuyordu. Uçaktan en son saat 10.26'da, Merkezefendi İlçesi yakınlarında 'acil durum' bilgisi alındı.

Aydın merkezli Uçuş Akademisi'ne ait uçakla bir daha telsiz teması kurulamaması üzerine bölgeye karadan ve havadan arama kurtarma ekipleri sevk edildi.



Karadan devam eden arama kurtarma çalışmalarına, havadan Jandarma Genel Komutanlığı'na ait helikopter de destek veriyor. Ancak bölgede yoğun sis olduğu da gelen bilgiler arasında. Düştüğü üzerinde durulan uçağı arama çalışmaları aralıksız sürüyor.?



VALİKTEN AÇIKLAMA

Denizli'nin Babadağ ilçesinde dağlık alanda bir eğitim uçağının düştüğü, bölgeye ekiplerin yönlendirildiği bildirildi.

Vali Hasan Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, içinde iki kişi olduğu bildirilen uçağın Aydın Çıldır Havalimanı'ndan kalktığını belirtti. Karahan, "Düşüş sebebi henüz bilinmiyor. Hava şartlarından mı teknik bir sebepten dolayı mı olduğu bilinmiyor. Verilen koordinatlara göre düştüğü tahmin edilen alana ulaşılmaya çalışılıyor. Sivil havacılık, AFAD, diğer ekiplerimiz bölgede uçağa ulaşmaya çalışıyor." diye konuştu.

Denizli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise "Sivil eğitim uçağının Babadağ ilçe sınırları içerisinde dağlık alana düştüğü tespit edilmiştir. Enkaza henüz ulaşılamamıştır. Uçakta iki kişi bulunduğu bilgisi edinilmiştir. Olay bölgesine AFAD ve 112 ekipleri arama kurtarma çalışmaları için yönlendirilmiş olup çalışmalar devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.





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