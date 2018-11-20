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: Meteorolojiden o bölgelere sağanak uyarısı!

'den uyarısı...Marmara, Ege, , , 'nun kuzeybatısı ile 'nin bazı illerinde yarın sağanak etkili olacak. Yağışlar İstanbul'da da etkili olacak..

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.11.2018 21:23 Güncelleme Tarihi: 20.11.2018 21:41
Son dakika: Meteorolojiden o bölgelere sağanak uyarısı!

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin bazı illerinde yarın sağanak etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtildi.

Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Karadeniz ile Erzincan, Ardahan çevreleri ve Erzurum'un batı kesimlerinde aralıklı sağanak bekleniyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

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Son dakika: Meteorolojiden o bölgelere sağanak uyarısı!
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