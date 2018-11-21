Olay, geçen yıl Kasım ayında Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi'nde meydana geldi. Birgül Günar, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 20 yıllık eşini terk etti. Oğlu F., babasıyla birlikte yaşamaya devam etti. Birgül Günar, olay günü, doğum günü olan oğlunu almak için eve geldi. Ancak fabrika işçisi eşi Erdoğan Günar ile aralarında tartışma çıktı. Birgül Günar, eline aldığı tabancayı 5 el ateşledi. Kanlar içinde yere yığılan Erdoğan Günar, yaşamını yitirdi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENİYOR

Birgül Günar, ardından oğlunu da alıp, polis karakoluna giderek, teslim oldu. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Yenişehir Kadın Cezaevi'ne konulan Birgül Günar hakkında Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davanın dün görülen duruşmasına tutuklu sanık Birgül Günar, avukatıyla birlikte katıldı.



Müştekiler Sedat Günar ve Hatice Günar'ın da hazır bulunduğu duruşmada dinlenen tanıklar, sanığın, sürekli kocasını öldürmekten bahsettiğini iddia etti. Tanık ifadelerinin doğru olmadığını savunan Birgül Günar ise "Hiçbir anne oğluna, babasının ölüsünü hediye vermek istemez. Beni tuzağa düşürdüler" dedi.





Gelini tarafından oğlu öldürülen Hatice Günar'ın sinir krizi geçirdiği duruşma, eksik evrakın ve sanık tanığının dinlenmesi için ertelendi.