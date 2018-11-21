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İmam ve papaz, cami inşaatında çalışıyor

Gercüş’te inşaatı devam eden caminin minberinin yapımında köyün imamı, papazı ve muhtarı birlikte çalışıyor

Giriş Tarihi: 21.11.2018
İmam ve papaz, cami inşaatında çalışıyor

Yüzyıllardır farklı din, dil ve ırka mensup vatandaşların hoşgörü ve barış içinde yaşadığı Gercüş ilçesine bağlı Arıca köyünde 2 yıldan beri devam eden caminin minberininin yapımında caminin imamı Mehmet Beşir Kardaş ve aynı zamanda taş ustası olan Mor Aho Manastırında görevli Daniel Savcı birlikte yapıyor.

ALLAH RIZASI İÇİN...
65 haneli köyün Muhtarı Mehmet Şerif Ekinci, caminin minberini inşa ederken bu konuda uzman olan bir usta olan ve köylerindeki manastırda da rahip olan Daniel Savcı'yı yardıma çağırdıklarını belirterek, "Kendisi de bu ricamızı kırmadı. Birkaç gündür caminin inşaatında imamımız ve rahibimizle birlikte çalışıyoruz. İnşaat için gerekli olan harcı köyümüzün imamı yapıyor, ben de onlara taşları ve malzemeleri taşıyorum, taş ustası olan Rahibimiz de minberin duvarını örüyor. Burada hepimiz Allah rızası için çalışıyoruz" diye konuştu.

O ilde herkes bu camiye nasıl gidileceğini tartışıyor

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İmam ve papaz, cami inşaatında çalışıyor
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