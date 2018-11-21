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Kargocu kıyafetiyle girdikleri evden servet çaldılar!

Florya'da kargocu kıyafetiyle girdikleri evde, ev sahibi kadını etkisiz hale getirip 50 bin dolar ile 250 bin dolar değerindeki ziynet eşyasının gasp edilmesiyle ilgili yargılanan 2 sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.11.2018 14:39 Güncelleme Tarihi: 21.11.2018 14:46
Kargocu kıyafetiyle girdikleri evden servet çaldılar!

9 Mayıs 2017 günü kargocu kıyafeti giyen Moldovalı Petar Toporash ve Alexander Manolov, kozmetik firması sahibi M.E.'ye (47) ait Florya'daki dört katlı villaya gelerek zili çaldı. Kapıyı açan Moldovalı hizmetçi Olesea Calceva'yı yumruklayıp bayılttıktan sonra ellerini plastik kelepçeyle bağlayan iki kişi, dördüncü kata çıktı. M.E.'nin eşi E.E.'nin de ellerini plastik kelepçeyle bağlayıp ağzını bantla kapatan 2 gaspçı, evdeki iki kasayı zorla açtırdı. Gaspçılar, 50 bin dolar ve 250 bin dolar değerindeki pırlanta kaplı 3 saat ve 3 yüzüğü alarak, getirdikleri kolinin içinde koydu. Gaspçılar, daha sonra kendilerini getiren Yalçın Okurlar'ın aracıyla olay yerinden ayrıldı.

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Kargocu kıyafetiyle girdikleri evden servet çaldılar!
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