Kargocu kıyafetiyle girdikleri evden servet çaldılar!

9 Mayıs 2017 günü kargocu kıyafeti giyen Moldovalı Petar Toporash ve Alexander Manolov, kozmetik firması sahibi M.E.'ye (47) ait İstanbul Florya'daki dört katlı villaya gelerek zili çaldı. Kapıyı açan Moldovalı hizmetçi Olesea Calceva'yı yumruklayıp bayılttıktan sonra ellerini plastik kelepçeyle bağlayan iki kişi, dördüncü kata çıktı. M.E.'nin eşi E.E.'nin de ellerini plastik kelepçeyle bağlayıp ağzını bantla kapatan 2 gaspçı, evdeki iki kasayı zorla açtırdı. Gaspçılar, 50 bin dolar ve 250 bin dolar değerindeki pırlanta kaplı 3 saat ve 3 yüzüğü alarak, getirdikleri kolinin içinde koydu. Gaspçılar, daha sonra kendilerini getiren Yalçın Okurlar'ın aracıyla olay yerinden ayrıldı.