15 Temmuz gazisinin isyanı

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde 8 demokrasi şehidi verilen Kuleli-VaniköyÇengelköy direnişinde gazi olan 100 kahramandan biri Mustafa Uygun, yargılamanın sürdüğü mahkemeye itirazda bulundu. Çok sayıda ameliyat geçiren ve robotla ayağa kalkan Uygun'un tedavisi halen sürüyor. Uygun, eski Kuleli Askeri Lisesi Komutanı Albay Mürsel Çıkrıkçı ile "Beni vuran o" dediği eski Yüzbaşı Mahmut Dağüstü'nün hesap vermesini istiyor.Uygun, avukatı İhsan Sartık aracılığıyla davanın görüldüğü İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na itirazda bulundu. Sartık, "Çok ciddi deliller var. Olay gecesinin görüntüleri var. Gazi Uygun, kendisini vuran Dağüstü'nü mahkemede teşhis etti. Bu delillerin bilirkişi raporlarıyla ses analizi ve görüntü analizi raporlarıyla desteklenmesi ve delillerin disipline edilmesi lazım. Bu dava yarın öbür gün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gittiğinde tüm delillerin dosyada olması gerekir" diyerek mahkeme heyetinin duruşma, yönetme usulü ve kararlarına karşı itiraz dilekçesi yazdı. Gazi Uygun da 20 Kasım'daki son celsede "Teşhis konusunda yalancılıkla suçlandım. Hastane raporlarında vücudumda hem giriş hem çıkış deliği olduğu belirtilmesine rağmen sanık Dağüstü 'Tek bir delik var, 15 santimetre. Bu da bizim kullandığımız G3 yapmaz' diye konuştu. Avukatım söz istemesine rağmen verilmedi. Mağduruz, mahkemede ikincil bir mağduriyet yaşatılıyor" dedi. Uygun, "Beni vuranı gördüm. Tarif ettim, teşhis ettim, yalancılıkla suçlandım. Görüntüler analiz edilsin" dedi.DAVADA 14'ü eski polis 117 sanık yargılanıyor. Eski Kuleli Askeri Lisesi Komutanı Albay Mürsel Çıkrıkçı, iddianamede yer alan "Direnen kalabalık var, doğrudan ateş edilsin. Şu an direnmeyen zaten dükkanların içine girmiş durumda. Biz onları yol üzerine aldık. 50-60'a yakın insan var. Kadın ve çocuklar da var içlerinde" şeklindeki ses kayıtlarının montaj olduğunu öne sürdü. Dağüstü de kimseyi vurmadığını iddia etti.