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‘Sevgiyle hayata geri döndüm’

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 24.11.2018
‘Sevgiyle hayata geri döndüm’
Film çekiminde sette kaza geçiren oyuncu Cem Özer (59) günlerdir tedavi gördüğü yoğun bakımdan sonra dün ilk kez görüntülendi. Tedavi gördüğü hastanede toplantı düzenleyen Özer, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Özer, "Beni çok seven varmış. Bunların farkında değilmişiz. Hiç ummadığım kişiler ziyarete geldi, sevgisini gösterdi, gözlerim dolu dolu oldu. Ve bir karar verdim ki, artık o insanları bırakmayacağım. İnsanların değeri sağken bilinmeli. Cenazelerde gözyaşları döküyoruz. Cenazeden önce bunlar yapılmalı derdim. Birinin heykelini dikecekseniz, ismini bir yere vereceksiniz bunu ölmeden yapın. Ben o cenazeyi ölmeden yaşadım" dedi. Özer, yoğun bakımdaki Mehmet Ali Erbil için "Ne olur en sevdiği insanlar başucundan ayrılmasın" diye konuştu.
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‘Sevgiyle hayata geri döndüm’
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