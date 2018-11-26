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- Türkiye'den eşsiz dağ manzaraları havadan görüntülendi- Dağ temalı görüntüler adeta mest etti- Gönüllü Drone pilotları Türkiye'yi tanıtmak için 7.kez uçtu(Fotoğraflı)Ahmet Faruk SarıkoçİSTANBUL (İHA) - Tükiye'nin dört bir yanındaki muhteşem dağ manzaraları DroneTürk grubu pilotları "Doğa İçin Uç 7" projesi ile havadan görüntüledi. 7.cisi düzenlenen projede sislerin içinde yükselen dağların muhteşem görüntüsü kendine hayran bıraktı.Türkiye'nin doğal güzelliklerini tanıtmak ve doğanın korunmasına katkı sağlamak için DroneTürk grubu "Doğa İçin Uç 7" projesi kapsamında çok sayıda insansız hava aracını (Drone) Türkiye'nin farklı illerinde doğa manzaralarını kaydetmek için gökyüzüne havalandırıldı. 26 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 32 drone pilotunun görüntülerin seçildiği projede Türkiye'nin dağları tema olarak seçildi. Çekilen görüntülerde Trabzon'un eşsiz yeşili sislerin arasından yükselen dağların görüntüsü ile birleşmesi kendine hayran bıraktı. Projede Van, Amasya, Rize, Trabzon, Afyon ve bir çok ilden çekilen dağların görüntüsü kartpostallık manzaralar oluşturdu. Projeye katılan gönüllülerden görüntü sahipleri adına TEMA Vakfına 1'er adet fidan bağışı yapılarak isimlerine sertifikaları gönderildi. Böylelikle Doğa İçin Uç projesinde 1 görüntüye 1 fidan sloganı ile daha fazla katılımı teşvik etmektedir.Proje sorumluluğunu DroneTürk grubu kurucusu Mustafa Kaçan üstlendiği çalışmaya toplam 422 çalışma gönderilmiş ve içlerinden seçimi yapılan 36 plan projede seçilmiştir. Proje müziğinde Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı Öğretim Görevlisi Dr. Özgür Çelik ve aranjesini düzenleyen Serdar Kastelli ile çalışmışlardır.(AFS-EY-BA-Y)26.11.2018 11:02:49 TSINNNN