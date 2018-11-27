Dilinin 10’da 9’u alındı yine de konuşabiliyor

BUGÜN NELER OLDU

Tekirdağ'da yaşayan Şanlıurfalı Derviş Kaması (59), yaklaşık 1.5 yıl önce dişlerine kaplama yaptırdı. Yanlışlıkla dilini ısırınca, dilinde sivilce çıktı. Sivilce giderek büyüdü ve ağrılar çekilmez oldu. Önemsemediği sivilcenin dil tümörü olduğunu öğrendi ve bu tümör Derviş Kaması'nın dilinin 10'da 9'unu kaybetmesine sebep oldu. Kanserin yaşattığı zorlukları hiçe sayıp, 'İnatla yaşayacağım' diyerek aldığı kemoterapi ve ışın tedavileri sonrası hastalığı yendi. Dili olmadığı için ilk zamanlar konuşamayan Kaması, uğraştı, didindi ve alfabedeki 29 harften 28'ini üç ay içerisinde tek tek söylemeye başladı. Şimdi her şekilde çok güzel konuşuyor, gülüyor, şakalaşıyor. Telaffuz edemediği tek harf olan "K" harfini ise söylemesi çok da uzun sürecek gibi durmuyor. Kaması, yaşadıklarını şu sözlerle anlatıyor: "Dilimin 10'da 9'unu kestiler. Göğsümden parça alıp dilime ek yaptılar. Dilim alındıktan sonra çoğu harfi söyleyemiyordum. Çok inat ettim, konuştum. Şimdi hemen hemen hepsini söyleyebiliyorum. Tek bir harf kaldı söyleyemediğim; 'K' harfi. Bu dönemde hiçbir şey yemediğim, sadece mama ile beslendiğim için zayıflamışım. Yavaş yavaş her şeyi yemeye başladım. Hep tahta kaşıkla yemek yedim. Hâlâ da böyle yiyorum, demir kaşık zararlıdır. Sağlıklı beslenmeyi öğrenip sağlığına dikkat edeceksin. Dil olmayınca yutkunamıyorsun. Boğazım da tıkanıyordu. Parmağımla, kendi kendime açıyordum tıkanıklığı. Ameliyatım 12 saat sürdü. 5 sefer narkoz, 3 sefer de kan verdiler. İnat edince yaşıyorsun. İnsanlar kanser konusunda bilinçlendirilmeli. Onlarca kanal var, bir tane de sağlık kanalı olsun."RADYASYON onkoloğu Prof. Dr. Berrin Pehlivan, Derviş Kaması'nın hastalığını kabullenip köşesine çekilmediğini, yenmek için inat ettiğini vurguladı. Prof. Dr. Pehlivan, "Daha küçük bir tümörken müdahale edilseydi dilini kaybetmesine gerek kalmayacaktı. Dil kanseri hayat konforunu olumsuz etkileyen bir kanser türüdür. Dil kanserini erken fark etmek çok kolay. Çünkü dil çok fonksiyon gören bir yapı. Dil, hem konuşma, hem yeme içme ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol oynuyor. Derviş Bey'in dil tümörü sebebiyle dilinin 10'da 9'u alınmıştı. Normalde bu hastanın hiç konuşamaması gerekiyordu. Ancak Derviş Bey çok güzel ve akıcı konuşuyor" dedi.