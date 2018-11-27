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Helikopter kazasında yaralanan astsubay yoğun bakımda...

Askeri helikopterin düşmesi sonucu yaralanan 'ın yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü ve durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.11.2018 19:52 Güncelleme Tarihi: 27.11.2018 20:11
Helikopter kazasında yaralanan astsubay yoğun bakımda...

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde dün askeri helikopterin düşmesi sonucu yaralanan Astsubay Teknisyen Üstçavuş Özkan Yılmaz'ın yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.

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AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, helikopterin düşmesi sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat edilen Yılmaz'ın durumu ciddiyetini koruyor.

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Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Yılmaz'ın yakınları için hastanede bir oda ayrıldığı ve yakınlarının sosyal çalışmacılarla desteklendiği öğrenildi.

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Helikopter kazasında yaralanan astsubay yoğun bakımda...
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