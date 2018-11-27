Helikopter kazasında yaralanan astsubay yoğun bakımda...

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde dün askeri helikopterin düşmesi sonucu yaralanan Astsubay Teknisyen Üstçavuş Özkan Yılmaz'ın yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, helikopterin düşmesi sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat edilen Yılmaz'ın durumu ciddiyetini koruyor.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Yılmaz'ın yakınları için hastanede bir oda ayrıldığı ve yakınlarının sosyal çalışmacılarla desteklendiği öğrenildi.