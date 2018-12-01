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Trafik denetiminde çığlık atan sürücü ilgili yeni gelişme

Trafikte durdurularak çeşitli sebeplerden cezai işlem uygulanan sürücünün çığlık attığı anların görüntülenerek platformlarında paylaşılmasına ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.12.2018 20:34 Güncelleme Tarihi: 1.12.2018 20:35
Trafik denetiminde çığlık atan sürücü ilgili yeni gelişme

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 Kasım 2018 günü saat 10.00 sıralarında Ayvansaray Caddesi Balat Hastanesi önünde yapılan denetimlerde, Ö.A.T.'nin kullandığı 34 BZ 5430 plaka aracın, sürücünün seyir halinde cep telefonu ile konuştuğu gerekçesiyle durdurulduğu belirtildi.

Sürücünün seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, emniyet kemeri takmamaktan ve aracın fenni muayenesinin bulunmadığından cezai işlem uygulandığı, sürücü belgesiz araç kullanmaktan dolayı herhangi bir işlem uygulanmadığı bildirildi.

Ayrıca, kamera görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması ile ilgili müfettiş araştırması istenildiği ve konunun tetkik edildiği kaydedildi.

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Trafik denetiminde çığlık atan sürücü ilgili yeni gelişme
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