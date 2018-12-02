Sıla ‘uzlaşmam’ dedi

BUGÜN NELER OLDU

SanatçıSıla Gençoğlu geçtiğimiz haftalarda avukatıyla adliyeye gelerek beraberlik yaşadığı Ahmet Kural tarafından darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Türkiye'nin uzun süre tartıştığı olay ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu tarafından Sıla'nın şikayeti üzerine açılan soruşturma dosyası, Uzlaştırma Bürosu'na gönderilerek, tarafların uzlaşıp uzlaşmadıklarını sorulmuştu. Geçtiğimiz günlerde Sıla Gençoğlu'na götürülen uzlaşma teklifi reddedildi. Uzlaşma formunda, Ahmet Kural tarafının uzla��mayı kabul edip etmemesinin sonucu değiştiremeyeceği belirtildi. Formda, 'Uzlaşma teklif aşamasında kalmıştır' ifadesi kullanıldı. Böylece olay ile ilgili sıra dışı bir gelişme yaşanmazsa iddianame düzenlenmesi neredeyse kesinleşti.Yürütülen soruşturma kapsamında Ahmet Kural'ında ifadesi alınmıştı. Kural ifadesinde, olay günü Sıla ile birlikte ailesinin yanından döndüklerini ve alkol aldıklarını belirterek, Sıla ile Okan Can Yantır arasındaki ilişkiden dolayı kavganın çıktığını anlatmıştı.